Sarri: «Il Milan ci crea difficoltà, il risultato dell’andata non ci garantisce niente»

Maurizio Sarri ha rilasciato un’intervista a Sky Sport: queste le parole del tecnico bianconero in vista del match di Coppa Italia

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di Coppa Italia contro il Milan. Le sue parole.

COPPA ITALIA – «Abbiamo la fortuna di giocare per tre obiettivi e di giocarceli separatamente uno dall’altro. Questo ci permette di focalizzarci su un obiettivo per volta e può essere importante e vantaggioso».

MILAN – «Le partite con il Milan, sia in campionato che in Coppa, sono state difficili. È un’avversaria che ci crea difficoltà. Il risultato dell’andata non ci garantisce. È una partita con il risultato apertissimo».