Sarri: «Zaccagni non ha simulato. Champions? Se qualcuno sviene…». Le dichiarazioni del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Venezia. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio.

MATCH – «Partite difficili quando affronti le squadre che lottano per la salvezza. Siamo stati bravi a farli ripartire poco, siamo stati pazienti. Non siamo stati bravi dopo l’1-0, visto che si poteva chiudere la partita e non facendolo corri rischi fino all’ultimo. Vista la difficoltà della partita la squadra ha fatto bene».

DIFESA – «Tatticamente siamo più ordinati e questo ci facilita la fase difensiva. Abbiamo preso un po’ di solidità ora, fino a tre mesi questa partita sarebbe stata a rischio».

SODDISFATTO PIU DEL RISULTATO O PRESTAZIONE – «Sono dell’idea che se se giochiamo bene c’è più possibilità di vincere. Sono contento del risultato ma non tanto della prestazione, mi spiace sia finita 1-0 visto che c’erano margini per farla finire più ampiamente».

CONTINUA A LEGGERE QUI