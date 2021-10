Sarri non ci sta: «Lazio-Inter? Ho visto mani sul collo e calci ma nessuna sanzione!»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Marsiglia: le sue parole sulla rissa con l’Inter

Maurizio Sarri non ci sta e durante la conferenza stampa pre Lazio-Marsiglia, è tornato sulla rissa contro l’Inter. Le parole del tecnico biancoceleste.

RISSA LAZIO INTER – «Sono stato squalificato per comportamento minaccioso, ho detto “non mi devi prendere per il culo”. Sabato ho visto mani sul collo e calci a calciatori per terra, si parla di uno sputo che non ho visto e quindi non prendo in considerazione. Ma non ho visto sanzioni».