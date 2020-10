Sarri pronto a tornare in Serie A, tratta la risoluzione con la Juventus

Maurizio Sarri è ancora sotto contratto con la Juventus ma punta alla risoluzione dell’accordo per tornare su una panchina di Serie A

Maurizio Sarri è pronto a tornare in Serie A dopo i contatti avuto nelle scorse settimane con Roma e Fiorentina. Il tecnico toscano, come sottolineato da calciomercato.co, in questi giorni sta trattando con la Juventus la risoluzione del contratto.

Sul tavolo ci sono 4 milioni di euro per questa stagione, più altri 2,5 milioni per la prossima previsti da una penale che la Juventus dovrebbe onorare in caso di mancato rispetto del terzo anno di contratto.