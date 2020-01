Sarri: «Rabiot deve migliorare in fase realizzativa» – VIDEO

Maurizio Sarri parla della prestazione di Adrien Rabiot contro il Parma: ecco le parole del tecnico della Juventus – VIDEO

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato di Adrien Rabiot: ecco le parole sul centrocampista francese.

RABIOT – «Deve migliorare sotto porta, non segnava tanto nemmeno nel campionato francese, ha tutte le caratteristiche per farlo. L’importante in questo momento è che stia salendo nel rendimento, sta salendo nella condizione fisica e negli inserimenti. Rabiot ha fatto 7 partite delle ultime 8».