Sassuolo, Berardi: «Europa? Il nostro obiettivo ora è un altro»

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro lo Spezia.

LE PAROLE – «E’ stata una partita impegnativa, l’abbiamo preparata al meglio contro una squadra che lottava per la salvezza. Abbiamo avuto difficoltà in avvio, ma l’abbiamo gestita bene. Sono molto contento per questi tre punti, ma non pensiamo all’Europa, guardiamo solo gara dopo gara. Bisogna continuare così e alla fine tireremo le somme definitive».