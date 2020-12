Sassuolo, Boga è il più buono di tutti: nessun cartellino ricevuto in carriera

Jeremie Boga ha ammaliato tutti con la sua classe ed il suo modo di giocare. C’è una particolarità del talento ivoriano del Sassuolo

Jeremie Boga sta ritrovando la forma migliore dopo la lunga positività al COVID. Il talento del Sassuolo ha segnato una sola rete in questa Serie A ma è stato comunque decisivo nelle ultime gare.

Un dato impressiona però per tutto l’arco della sua carriera: in 225 partite tra Birmingham, Chelsea, Granada, Rennes e Sassuolo non ha mai ricevuto un cartellino, giallo o rosso che sia, nella sua carriera.