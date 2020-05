Sassuolo, Boga si allena in solitaria al parco pubblico – VIDEO

Jeremy Boga si sta allenando in solitaria al parco pubblico: corsa, scatti, e anche qualche calcio di punizione – VIDEO

Da una settimana i centri sportivi delle squadre di Serie A sono riaperti per le sedute di allenamento individuali da parte dei calciatori. Il Sassuolo è stato il primo club ad aprire le sue porte. Da ricordare che gli allenamenti sono facoltativi e quindi il giocatore può anche non presentarsi al centro sportivo.

Come raccontano le immagini raccolte dal giornalista DAZN, Tommaso Turci, Jeremie Boga si è allenato…al parco pubblico in solitaria. Corsa, qualche scatto e per finire qualche calcio di punizione. Una scelta inusuale ma che testimonia la voglia dell’esterno di tornare a giocare.