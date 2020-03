Sassuolo Brescia, giorno di riposo per la squadra di Diego Lopez. Domani si torna in campo, tutti a disposizione per la sfida del Mapei Stadium

(dal nostro inviato a Brescia, Patrick Iannarelli) – Un giorno di riposo dopo la vittoria contro la Primavera per 4-1. Il Brescia di Diego Lopez non si allenerà nella giornata di oggi, ma tornerà in campo domani in vista del match con il Sassuolo di domenica. La ripresa è fissata domani alle ore 11.00, tutta la squadra sarà a disposizione del tecnico.