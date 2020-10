Sassuolo, Caputo: «Mi sento un ragazzino, De Zerbi sa esaltarmi»

Dopo la doppietta realizzata nella vittoria sul Crotone, Francesco Caputo si candida per il titolo di capocannoniere.

Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della vittoria del Sassuolo sul Crotone.

STATO DI FORMA – «Ci alleniamo tutti i giorni per migliorare i movimenti, il mister mi chiede di legare maggiormente il gioco. Sicuramente per un attaccante segnare è sempre il massimo. Io mi metto a disposizione della squadra, i gol poi sono sempre merito dei compagni come l’assist di Berardi per il 3-1».

FUTURO – «Ripartiremo con più forza dopo la sosta. Non ci poniamo limiti e vedremo dove arriveremo. Io nella mia carriera ho sempre cercato di allenarmi al massimo e qui al Sassuolo ho trovato un allenatore che esalta le mie caratteristiche. Mi sento un ragazzino, mi sto divertendo».