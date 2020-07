L’attaccante del Sassuolo, Francesco Caputo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha così commentato la vittoria contro la Lazio a Roma:

ANALISI MATCH – «Sono contento per questo obiettivo, oggi il risultato è straordinario. Ce la siamo giocata a viso aperto, abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali. Il risultato di oggi è importantissimo, significa che siamo un gruppo unito che credo nel progetto. Ci godiamo il sogno Europa e vedremo più avanti».

RASPADORI – «Chi gioca, gioca, fa bene. Sono contento per Raspadori, è un giovane che dà sempre il massimo e ha sfruttato la sua occasione. Questa vittoria è fondamentale e ci fa stare bene, ora è giusto sognare l’Europa League. Non ci dobbiamo dannare per questo obiettivo ma pensiamo a giocare senza pressioni e con la testa libera».