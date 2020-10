Sassuolo, Carnevali: «Serie A? Facciamo di tutto per finire il campionato»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato della situazione della Serie A. Le sue parole

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a ridosso della gara contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN sulla situazione della Serie A dopo i tanti casi di Coronavirus che hanno coinvolto i calciatori delle squadre del massimo campionato

«Dobbiamo far di tutto per finire il campionato, come i sacrifici fatti nella scorsa stagione. Non siamo partiti con il piede giusto quest’anno».