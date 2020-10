Sassuolo, Carnevali: «Il nostro progetto darà risultati in futuro»

Giovanni Carnevali ha parlato prima di Sassuolo-Crotone

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Crotone.

PROGETTO – «Otto calciatori convocati in Nazionale? Abbiamo costruito qualcosa di importante. Oltre i ragazzi della prima squadra, abbiamo anche 6 giovani convocati nelle Under 21. È un progetto che ci darà dei risultati in futuro. Dobbiamo fare attenzione a quello che è il progetto sportivo e poi quello che è il bilancio economico. Siamo sempre costretti a cedere qualche pezzo importante, ma quest’anno stiamo provando a trattenere qualcuno».

DE ZERBI – «De Zerbi sta facendo un ottimo lavoro. Noi ne eravamo convinti. Quando lo abbiamo preso, veniva da una retrocessione ma noi sapevamo avesse grandi qualità. Con lui possiamo migliorarci e crescere».