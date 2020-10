Sassuolo, Carnevali: «Obiettivo arrivare tra le prime sette»

Giovanni Carnevali ha parlato degli obiettivi stagionali del Sassuolo

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in una intervista a Sky Sport ha parlato degli obiettivi stagionali del club neroverde.

«La forza di questa società sta nella programmazione, stiamo attraversando un grande momento ma dobbiamo restare coi piedi per terra. Quest’anno l’obiettivo era mantenere la rosa completa e di fare un paio di acquisti funzionali, cercando anche di guardare un po’ più in là. Abbiamo messo a disposizione di De Zerbi una squadra che ha già ottenuto un ottimo risultato nella passata stagione, ma abbiamo il desiderio di fare ancora di più. Non sappiamo dove possiamo arrivare, è difficile arrivare tra le prime sette ma noi ci dobbiamo provare».