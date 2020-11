Sassuolo, Carnevali: «Tante offerte per i giocatori ma hanno capito che qui si può crescere»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter

QUARTO POSTO – «Sarebbe super fantastico, ma serve mantenere i piedi per terra e giocare come sempre, divertendoci e facendoci divertire. Ma firmerei assolutamente, sì».

OFFERTE AI GIOCATORI – «Non è stato così difficile: già all’inizio l’obiettivo era trattenere i più importanti, avevamo questa volontà. E i giocatori lo hanno capito, con questo progetto si può crescere e migliorare. Hanno contribuito a lasciare in disparte queste richieste».

RIFONDAZIONE – «Dobbiamo portare avanti la politica che stiamo portando avanti da anni. Non dobbiamo rifondare, cerchiamo di fare una o due cessioni importanti anche per la prossima stagione se dovremo farle. Il risultato europeo sarebbe straordinario, dobbiamo lavorare senza stravolgere e puntando sui giovani. Scamacca è nostro, è andato in prestito così può tornare da noi come altri giovani. Non stravolgeremo la nostra politica».