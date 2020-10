Vlad Chiriches ha parlato prima di Sassuolo-Torino

Vlad Chiriches, difensore del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato prima della partita contro il Torino.

«Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma abbiamo fatto bene fin a questo momento. Abbiamo la consapevolezza di dover far bene anche adesso. Sappiamo cosa fare per migliorare: essere più attenti in difesa».