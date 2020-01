Sassuolo, Consigli commenta il match contro l’Udinese: «Assenze? Gli 11 di oggi potevano giocarsela tranquillamente con l’Udinese» – VIDEO

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta della sua squadra contro l’Udinese. Questo il pensiero dell’estremo difensore:

«Ci sono state partite in cui abbiamo giocato bene e quando dovevamo vincere abbiamo raccolto meno. Oggi abbiamo creato ma l’avversario non è stato schiacciato. Potevamo fare meglio. Assenze? Secondo me non pesano, vero che ci sono giocatori importanti a casa ma gli 11 di oggi potevano giocarsela con l’Udinese».