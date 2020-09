Sassuolo, De Zerbi: «Attenti allo Spezia, ha entusiasmo»

L’allenatore del Sassuolo ha parlato alla vigilia della partita contro lo Spezia

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel alla vigilia della partita in trasferta contro lo Spezia.

SPEZIA – «Rispettiamo tantissimo lo Spezia. Giocheremo una partita di quelle che ci deve pesare, parlo dell’aspetto psicologico. Loro sono una squadra organizzata, che gioca bene e che ha l’entusiasmo della debuttante e noi dobbiamo stare attenti come se giocassimo con la prima in classifica, altrimenti non abbiamo capito nulla, il percorso che stiamo facendo non è servito a nulla. Sono curioso di vedere la nostra prova proprio per questo».

ASSESTAMENTO – «Quando parlo di assestamento parlo a 360° di questo. Abbiamo vissuto un’annata particolare e ricominciato dopo poche settimane di vacanze. È vero che il mercato è bloccato ma non per il Sassuolo, perché sta ricevendo tantissimi richieste e quando ricevi una richiesta non hai la testa al 100% su quello che devi fare. Abbiamo avuto 13 nazionali e anche in questo caso quando rientri non hai la testa al 100% e siccome vogliamo fare un ulteriore step in avanti, bisogna vedere se siamo capaci tutti, dall’allenatore alla squadra e allo staff. Non basta accontentarci dell’ottavo posto, vorrebbe dire non essere pronti a stare ad un livello superiore, tutti devono dimostrare questo. Tutto il club deve dimostrare che vuole fare uno step in avanti. La partita con lo Spezia è la classica partita che serve a che punto siamo con il cervello e la maturità».