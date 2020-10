Sassuolo, De Zerbi: «Non siamo ancora brillantissimi»

Roberto De Zerbi ha parlato dopo Sassuolo-Torino

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 3-3 contro il Torino.

POCA BRILLANTEZZA – «Ci sono degli aspetti positivi e altri da aggiustare. Non siamo ancora brillantissimi nel gioco, l’ho detto anche a Bologna. Non abbiamo rubato niente, la partita l’abbiamo fatta sempre noi. Non moriamo mai ed è tanto. La classifica la guardano i miei giocatori, non eravamo sciolti come in altre circostanze. Oggi eravamo messi in campo in maniera tradizionale».

MAXIME LOPEZ – «Lopez mi è piaciuto. ha perso qualche pallone di troppo, ma mi è piaciuto. In quella posizione non dobbiamo avere paura di giocare».