Sassuolo, Caputo: «I giocatori vogliono chiudere la stagione»

Francesco Caputo parla della possibile ripresa della Serie A dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus: ecco le sue parole

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha parlato della possibile ripresa della Serie A dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus ai microfoni di Sportmediaset.

CAPUTO – «Il cartello dell’ultima partita è stata una cosa pensata, ma un messaggio molto semplice che volevo mandare a tutti. Per il prossimo cartellino non so, vediamo prima se si riprenderà giocare. Penso che l’idea di tutti i giocatori sia quella di chiudere la stagione, credo sia giusto così. Ma noi siamo i primi a dire di voler riprendere alle giuste condizioni e coi giusti controlli».