Sassuolo, Djuricic: «Con Boga più forti. Crediamo nel nostro gioco»

Filip Djuricic è uno degli uomini copertina del Sassuolo di Roberto De Zerbi: ecco le sue parole dopo la gara con il Bologna

Filip Djuricic, dopo la vittoria contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.

«Oggi ci mancava anche Defrel: lui e Boga sono grandi giocatori e molto importanti per noi. Dobbiamo giocare ogni partita da squadra, con l’atteggiamento giusto. Quando torneranno saremo più forti, ma sono undici giocatori che portano ai risultati. Il mister ha scelto come vogliamo giocare, magari l’anno scorso, in una situazione come oggi, saremmo stati sfiduciati. Adesso non è così, crediamo nel nostro gioco e anche se prendiamo uno o due gol sappiamo di essere molto forti».