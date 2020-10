Maxime Lopez potrebbe essere il nuovo rinforzo per il Sassuolo, ultimi dettagli da definire con l’Olympique Marsiglia.

Operazione in chiusura per il Sassuolo che in questi minuti sta definendo l’arrivo in neroverde di Maxime Lopez dall’Olympique Marsiglia.

Centrocampista classe 1997, secondo Gianluca Di Marzio i due club si stanno accordando sulla base di un prestito con diritto di riscatto.