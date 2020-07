Sassuolo femminile, arriva dall’Hellas Verona l’attaccante Valeria Pirone

Il Sassuolo femminile ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Valeria Pirone

Il Sassuolo femminile, attraverso i suoi canali ufficiali, ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Valeria Pirone. Un nuovo acquisto importante per i neroverdi, considerando la caratura della calciatrice.

IL COMUNICATO – «Valeria Pirone, attaccante classe ’88 è una nuova calciatrice del Sassuolo! In carriera Valeria ha indossato maglie come quella di Napoli, con cui ha vinto un campionato di serie B nel 2007/08 e di Serie A2 nel 2011/12, di Res Roma, AGSM Verona, Mozzanica, Chievo Verona e nella scorsa stagione Hellas Verona per un totale di 185 presenze in Serie A e 79 gol. Benvenuta Valeria!».