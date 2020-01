Sassuolo femminile, parla il mister Piovani dopo il successo odierno: «Contento per le ragazze, hanno fatto bene»

Il Sassuolo Femminile ha battuto l’Hellas Verona Women allo stadio Ricci. Ecco le parole dell’allenatore Piovani dopo la gara:

«Sono contento per le ragazze. Nei primi 20 minuti erano addormentate ma poi abbiamo fatto bene. Abbiamo cambiato modulo, un modulo provato poco in questo periodo, ma abbiamo vinto e la vittoria la dedichiamo a Pondini che oggi si è infortunata, una ragazza straordinaria che non si tira mai indietro in allenamento e ci rammarica un po’».