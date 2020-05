Sassuolo femminile, riprendono gli allenamenti della prima squadra. Nella giornata di oggi le neroverdi tornano in campo

Il Sassuolo femminile torna in campo. Il comunicato ufficiale è arrivato direttamente dalla società, le calciatrici della Prima Squadra potranno alternarsi sedute individuali e facoltative. Ecco il comunicato:

«Mercoledì 27 Maggio ripartono anche gli allenamenti del Sassuolo Calcio Femminile: da questo pomeriggio le calciatrici della Prima Squadra potranno alternarsi sul campo sportivo San Prospero di Reggio Emilia per sedute individuali e facoltative (PORTE CHIUSE).

Sarà consentito alle atlete esclusivamente l’accesso al campo per svolgere attività di corsa e di recupero della condizione fisica, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e in condizioni di assoluta sicurezza, senza, per il momento, utilizzare gli spogliatoi e le docce dell’impianto sportivo, che in ogni caso sono stati sottoposti a trattamento di sanificazione».