Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport verso la gara con il Milan. Le sue parole.

IL SEGRETO DEL SASSUOLO – «Il divertimento, il piacere di giocare, difensori compresi. Il nostro Dna è sempre il medesimo, siamo riconoscibili per lo stile, ma abbiamo imparato a inserire le sfumature che ci fanno diventare imprevedibili».

CAMBIA IL MILAN SENZA IBRA – «Secondo me no perché il Milan rimane un’ottima squadra. Lo ha dimostrato in questa striscia recente».

SU PIOLI- «Ci è capitato di incontrarci a Parma casualmente. Ha saputo trasmettere concetti di squadra, si vede che i suoi giocatori si sacrificano. Come noi con De Zerbi».

