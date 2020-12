Sassuolo, il gran rifiuto di De Zerbi: no a tre milioni dallo Spartak Mosca

Retroscena su Roberto De Zerbi: nei giorni scorsi, lo Spartak Mosca avrebbe bussato con una maxi offerta per strapparlo subito al Sassuolo

Roberto De Zerbi sta facendo faville con il suo Sassuolo. I neroverdi vedono l’Europa e gran parte del merito va anche al loro allenatore. Qualità che non sfuggite a tanti club in giro per il mondo e c’è chi avrebbe già bussato alla porta del tecnico.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nei giorni scorsi lo Spartak Mosca si sarebbe presentato a De Zerbi con in mano circa 3 milioni di euro, il triplo di quanto percepisce adesso, e un grosso indennizzo per il Sassuolo. L’allenatore, però, non ha dovuto pensarci due volte e ha rifiutato il tutto non volendo mettere in difficoltà un club che gli ha dato tanto. Il suo contratto, però, scadrà a giugno 2021 e se non dovesse conquistare l’Europa in neroverde potrebbe anche guardarsi intorno per una nuove esperienze.