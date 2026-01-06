Juventus News
Sassuolo Juventus 0-3, gli uomini di Spalletti calano il tris e si rilanciano nella corsa Champions! Com’è andata la sfida di stasera
La Juventus non sbaglia e torna a correre forte verso la zona Champions League. Al “Mapei Stadium” va in scena un monologo a tinte bianconere: la squadra guidata da Luciano Spalletti archivia la pratica Sassuolo con un perentorio 0-3, cancellando il mezzo passo falso del turno precedente (l’1-1 contro il Pisa). La “Vecchia Signora” mette subito la freccia al 16′, beneficiando di una sfortunata deviazione nella propria porta di Tarik Muharemovic, giovane difensore centrale bosniaco dei padroni di casa.
Dopo aver gestito il vantaggio, i piemontesi dilagano nella ripresa colpendo due volte in sessanta secondi. Al 62′ è Fabio Miretti, talentuoso centrocampista cresciuto nel vivaio, a trovare il guizzo del raddoppio. Appena un minuto più tardi, al 63′, arriva la firma attesa di Jonathan David: il bomber canadese, finito nel mirino della critica per il rigore fallito contro il Lecce, si riscatta siglando il tris definitivo. Una vittoria di prepotenza che rilancia le ambizioni di classifica degli uomini di Spalletti.