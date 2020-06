Sassuolo, Magnanelli: «Faremo uno scherzo all’Atalanta. Sull’Europa…».

Francesco Magnanelli ha parlato della ripresa della Serie A e dell’Europa: le dichiarazioni del centrocampista del Sassuolo

Francesco Magnanelli, centrocampisti del Sassuolo, ha parlato della ripresa della Serie A ai microfoni di Sky Sport.

RIPRESA – «Per fortuna si ricomincia, è un segnale bello e forte per tutto il Paese. Il destino ci farà ricominciare da Bergamo, una delle città più colpite. L’Atalanta ha la mentalità migliore d’Italia, ha un’idea di gioco ben precisa. Ha forza fisica, caratura, qualità. È una squadra completa, non a caso gioca da anni in Europa. Visto le ultime scoppole che ci hanno dato, proveremo a fargli uno scherzo».

EUROPA – «Non ci vogliamo pensare. Crediamo fortemente che queste 13 partite siano un vortice di fatiche, di emozioni, di concentrazioni che probabilmente non ti danno neanche il tempo di pensare. Ne riparleremo quando mancheranno 3-4 partite».