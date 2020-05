Sassuolo, Magnanelli: «Se il Governo vuole si può finire la stagione»

Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole

«Le due cose possono unirsi: la forza di tornare e per certi aspetti diversamente da prima. Penso specialmente alla prima parte del ritorno alla normalità, dovremo convivere. Questo virus lascia dolore e danni, però possiamo imparare a rapportarci meglio, a capire di più le cose importanti della vita e il rispetto».

RIPRESA – «Ne stiamo discutendo, il governo e gli organismi del calcio stanno valutando come e quando. Non vorrei che si stia frenando. Ci sono tanti aspetti, siamo un’azienda importante che crea ricchezza nel Paese. C’è bisogno di ripartire alle giuste condizioni. Conclusione? Se lo vogliamo sì, se il governo vuole si può. Non vorrei che ci sia una frenata. Possiamo aspettare e si può tornare con protocolli chiari, pronti a ogni evenienza e consapevoli che il rischio zero non ci sarà».