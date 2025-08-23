Conte soddisfatto: «Napoli, sei entrato con il piglio giusto. Stiamo lavorando su quell'aspetto» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Conte dopo quella che è stata la partita di Serie A Sassuolo Napoli

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Antonio Conte ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Sassuolo Napoli di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «C’è sempre spazio per migliorare. La partita oggi fin dall’inizio l’abbiamo affrontata con il piglio giusto, volevamo dare subito un’impronta e mi sto ancora basando su certezze dello scorso anno poi cercando di inserire i nuovi. Oggi c’era soltanto De Bruyne dei nuovi, sto cercando la formula giusta di far convivere i tre dello scorso anno e Kevin. E’ da poco che stiamo lavorando e si sono viste cose interessanti. Nella costruzione potevamo velocizzare e andare in verticale, a volte abbiamo interrotto situazioni che potevano sfociare in cose importanti. Siamo partiti bene, ho visto lo spirito giusto»