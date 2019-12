Al Mapei Stadium, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium, Sassuolo e Napoli si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Sassuolo Napoli 1-1 MOVIOLA

2′ Colpo di testa di Locatelli – Il centrocampista colpisce di testa su corner di Traoré ma Mario Rui salva sulla linea.

4′ Ci prova Duncan – Conclusione mancina del numero 8, schierato oggi trequartista ma ottima respinta di Meret.

19′ Occasione Manolas – Colpo di testa del greco, palla che tocca la parte superiore della traversa.

25′ Tap-in mancato da Caputo – Tiro-cross di Kyriakopoulos e per poco l’attaccante neroverde non arriva all’impatto col pallone.

29′ Vantaggio di Traoré – Gran cross sul secondo palo di Locatelli e deviazione vincente di Traoré che fa passare il pallone in mezzo alle gambe di Meret. Il Sassuolo ha iniziato molto meglio e capitalizza l’ottimo avvio.

43′ Occasione Traoré – Contropiede orchestrato da Locatelli per Traoré, conclusione dall’interno dell’area ma Meret riesce a bloccare in due tempi.

48′ Chance per Boga – Numero dell’ivoriano che si accentra e calcia da posizione defilata ma trova l’esterno della rete.

48′ Insigne vicino al pari – L’attaccante azzurro prova a sorprendere Pegolo con un esterno destro ma il portiere neroverde, cadendo, salva il Sassuolo con i piedi.

53′ Muldur sfiora il gol – Numero da attaccante, in piena area, da parte di Muldur che calcia col destro e per poco non trova il 2-0.

57′ Pareggio di Allan – Grande giocata del brasiliano che resiste all’attacco di Peluso, si gira e dal limite dell’area fulmina Pegolo con un destro che finisce sotto la traversa.

75′ Pegolo salva su Callejon – Schema su calcio di punizione, ‘alla Sarri’, con lob a scavalcare la barriera, destro al volo di Callejon ma Pegolo si oppone alla grande.

78′ Tre occasioni per il Napoli – Traversa di Callejon, sulla ribattuta Insigne calcia a botta sicura ma Locatelli spazza via. Sul prosieguo dell’azione colpo di testa di Mertens e palla fuori di un soffio!

80′ Annullato gol al Napoli – Destro di Mertens, Pegolo respinge ma sulla testa di Callejon che manda in porta il pallone da pochi passi con un colpo quasi involontario. Lo spagnolo però in posizione irregolare: l’arbitro annulla dopo consulto con il Var.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Locatelli PAGELLE

Sassuolo Napoli 1-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 29′ Traoré (S); 57′ Allan (N)

SASSUOLO: Pegolo; Muldur, Marlon (51′ Romagna), Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan (64′ Djuricic), Traore, Boga (82′ Magnanelli); Caputo. In panchina: Turati, Russo, Rogerio, Ferrari, Tripaldelli, Mazzitelli, Bourabia, Oddei, Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto (46′ Hysaj), Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz (70′ Elmas), Zielinski; Callejon, Milik (76′ Mertens), Insigne. In panchina: Ospina, Daniele, Younes, Leandrinho, Gaetano, Llorente, Lozano. Allenatore: Gennaro Gattuso

ARBITRO: Chiffi di Padova

NOTE: AMMONITI: Mario Rui, Elmas (N); Traoré, Locatelli (S)