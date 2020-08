Sassuolo, nuovo sponsor tecnico: accordo con la Puma, firmato un contratto di sponsorizzazione a lungo termine tra le parti

Il Sassuolo, tramite una nota ufficiale, ha confermato il nuovo sponsor tecnico per le prossime stagioni. La società neroverde vestirà Puma, ecco il comunicato del club:

«PUMA e U.S. Sassuolo Calcio annunciano oggi di aver stretto una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come nuovo official technical sponsor delle squadre maschili, femminili e giovanili del Club neroverde».