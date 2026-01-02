Sassuolo Parma, Grosso: «Loro hanno qualità. Mi aspetto una partita difficile. Noi stiamo bene, vogliamo vincere in casa»

Sassuolo Parma, Grosso in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i Ducali. Le parole del tecnico dei neroverdi

Giornata di vigilia in casa Sassuolo. Fabio Grosso in conferenza stampa ha presentato la sfida interna contro il Parma.

PARTITA – «Mi auguro che riusciamo a portare i tre punti a casa. Loro sono una squadra di qualità e che possono alternare anche diversi modulo. La base è preparare al meglio la sfida».

CONDIZIONE – «Non abbiamo fatto calcoli. Scende in campo chi sta bene. E’ importante non pensare alle altre partite, ma pensare esclusivamente al Parma per portare i punti e fare una grande prestazione».

EUROPA – «Conosciamo la Serie A e sappiamo le difficoltà che ci sono. Dobbiamo avere equilibrio nei momenti negativi e positivi per raggiungere l’obiettivo che ci siamo messi in testa».

MERCATO – «Ne parlo con la società, ma è logico che in alcuni ruoli siamo davvero al limite. Ora pensiamo solamente alla partita, poi vedremo cosa succederà».