Sassuolo Parma, Cuesta in conferenza stampa: «Settimana difficile anche a causa di influenze. Proveremo a fare la nostra partita. Questo calciatore è da valutare»

Sassuolo Parma, Cuesta in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta in terra neroverde. Le parole dell’allenatore dei Ducali

Consueta conferenza stampa di vigilia per Carlos Cuesta. Il tecnico del Parma ha presentato la delicata sfida del suo Parma in casa del Sassuolo.

SASSUOLO – «Affrontiamo una squadra equilibrata. Attaccano molto bene con gli esterni e sfruttano profondità e spazi aperti. Noi proveremo a fare la nostra partita. Dovremo essere pronti ad ogni scenario e competitivi in ogni occasione».

SETTIMANA – «Non è stata semplice. Abbiamo avuto qualche influenza di troppo che non ci hanno permesso di allenarci insieme. Delprato sta riprendendo il suo cammino, ma resta comunque da valutare».

2026 – «Mi auguro che il Parma possa alzare il livello di prestazioni e risultati. La strada è quella giusta, ma ora devono arrivare i risultati».