Sassuolo, Pegolo: «Potenziale alto, non sappiamo dove possiamo arrivare»

Gianluca Pegolo ha parlato dopo Roma-Sassuolo

Gianluca Pegolo, portiere del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Roma terminata 0-0.

«Siamo contenti per il pareggio, abbiamo fatto un’ottima partita e siamo stati molto attenti. Avevamo paura delle loro ripartenze. Siamo stati più cauti, ma è un buon punto. Siamo un bel gruppo, ci sono anche Magnanelli e Peluso. Non sappiamo nemmeno noi dove possiamo arrivare, il potenziale è altissimo. Potrebbe essere anche l’anno di un’annata speciale, non ci poniamo obiettivi, ma cerchiamo di andare avanti settimana dopo settimana».