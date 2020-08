Sassuolo, preso a titolo definitivo Schiappacasse dall’Atletico Madrid

Il Sassuolo ha acquistato a titolo definitivo il centrocampista Nicolàs Schiappacasse dall’Atletico Madrid

Il Sassuolo ha acquistato a titolo definitivo Nicolàs Schiappacasse, centrocampista classe 1999 dell’Atletico Madrid. Lo riporta Sky Sport. Il giocatore, che arriverà oggi in Italia, effettuerà le visite mediche nella giornata di domani.

La squadra emiliana punta quindi su un giovane talento non solo per la prossima stagione ma anche per il futuro. Dopo lo svolgimento delle visite mediche arriverà l’ufficialità dell’operazione attraverso i canali ufficiali del Sassuolo.