Sassuolo, primo contratto da professionista per Mercati: «Prima squadra un sogno»

Il Sassuolo ha annunciato che Alessandro Mercati ha firmato il suo primo contratto da professionista: le sue parole

Dopo un difensore (Piccinini) e un attaccante (Pellegrini) è arrivato il primo contratto da professionista anche per il centrocampista Alessandro Mercati. Queste le prime parole del classe 2002 riportate da Sassuolonews.net.

SASSUOLO – «Sono arrivato a Sassuolo che ero piccolino, avevo 10 anni. A Sassuolo ho sempre trovato persone e mister molto competenti che mi hanno aiutato a crescere. Credo che il Sassuolo abbia creduto sempre in me e questo mi ha reso molto felice. Il mio percorso qui è stato lineare e ora che sono qui spero di continuare ancora con questa società. Quando mi è stato detto che mi sarei allenato in prima squadra e con mister De Zerbi sono rimasto molto felice, non ci credevo. Ero un po’ teso ma quando sono arrivato al campo ho trovato delle persone magnifiche che cercano di aiutarti».

PRIMO CONTRATTO – «Quando mi è stato comunicata questa notizia dal Sassuolo Calcio sono rimasto felice ed entusiasta. Anche la mia famiglia è rimasta molto contenta. Loro mi hanno sempre supportato e spero che questo sia un primo passo per cercare poi di fare sempre meglio».