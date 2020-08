Sassuolo, Raspadori richiestissimo ma si lavora al rinnovo

Il giovane Raspadori piace a tante squadre di Serie A, ma il Sassuolo non vuole privarsene

Giacomo Raspadori si è messo in mostra alla grandissima nel finale di stagione con la maglia del Sassuolo. Due gol in campionato, i suoi primi in Serie A, e tante partite di ottimo livello. Prestazioni che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero attirato diverse squadre della massima serie.

Il Verona, l’Udinese e il Bologna avrebbero fatto dei sondaggi, ma le intenzioni del Sassuolo sarebbero chiare: rinnovare il contratto dell’attaccante classe 2000 fino al 2025.