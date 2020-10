Sassuolo, sospesa l’attività del settore giovanile maschile: il comunicato

Il Sassuolo ha annunciato di aver sospeso tutte le attività del settore giovanile maschile dopo alcuni casi di positività

Il Sassuolo ha annunciato di aver sospeso tutte le attività del settore giovanile maschile dopo alcuni casi di positività. Il comunicato del club.

«Si comunica che a seguito della presenza riscontrata di alcuni casi di positività al Covid-19 in alcune squadre del Settore Giovanile, la Società, seppur in via precauzionale, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività del settore giovanile maschile.

I casi positivi sono stati posti in isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente.

Conseguentemente saranno rinviate le gare ufficiali in programma nel fine settimana».