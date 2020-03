Jeremy Toljan parla della sua esperienza in Italia dell’emergenza Coronavirus: ecco le parole del terzino del Sassuolo

Jeremy Toljan, terzino del Sassuolo, ha parlato a Sky Deutschland della situazione legata al Coronavirus in Italia. Ecco le sue parole sul grave periodo.

«Il Paese è in stato di shock. Lo vedo dai miei compagni di squadra, non hanno nemmeno il coraggio di visitare i loro familiari più anziani. Cosa accadrà? Non lo sappiamo. Il club sta aspettando le decisioni della Lega».