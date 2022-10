Sassuolo, Pinamonti e i gol da ritrovare: Dionisi si fida del suo arciere

Il Sassuolo domani prepara la sfida all’Hellas Verona e Dionisi si fida di Pinamonti che deve ritrovare il gol

Mancano i suoi gol all’appello per i punti dei neroverdi e ora contro il Verona ha l’occasione per ritrovare il sorriso sotto porta e iniziare a essere decisivo per il Sassuolo. L’arciere vuole scoccare la sua freccia e far esultare tutto il Mapei.