Saviano all'attacco dell'Inter: «Curva più ndranghestista del paese, la società ha fatto di questo la sua cifra» - FOTO - Calcio News 24

Roberto Saviano ha lanciato un duro attacco contro l’Inter e la sua curva attraverso i social, scatenando polemiche che vanno ben oltre il semplice tifo calcistico e la lotta scudetto con il Napoli, squadra di cui è tifoso. Lo scrittore, noto per le sue inchieste sulla criminalità organizzata e per il suo passato personale legato a questi temi, ha pubblicato una storia su Instagram in cui esulta per il gol di Orsolini che ha deciso la sfida contro il Bologna, ma il vero bersaglio è la tifoseria nerazzurra e la società stessa. Di seguito le sue parole.

«Goool! Un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società, l’Inter, che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra».