Savona Juve: il terzino bianconero ha giocato nella difesa a 3 con la Next Gen? La risposta e i possibili scenari

Savona Juve: il bianconero ha mai giocato nella difesa a 3 con la Next Gen? Il ruolo tattico del difensore con un passato nella seconda squadra bianconera

Savona si è messo in luce in passato con la Juventus Next Gen nel campionato di Serie C, in particolare nelle stagioni 2022-23 e 2023-24 sotto la guida tecnica di Brambilla, prestazioni che gli sono valse la promozione stabile in Prima Squadra. Ma in quale ruolo è stato impiegato prevalentemente e, nello specifico, ha giocato come difensore centrale in una linea a 3?

Il ruolo naturale di Savona è quello di terzino destro. Tuttavia, il modulo più utilizzato da Brambilla sulla panchina della Next Gen in quel periodo era il 3-5-2, un sistema che prevede appunto una difesa a tre centrali e due esterni “a tutta fascia”. In questo contesto tattico, Savona è stato impiegato principalmente come esterno destro di centrocampo, il cosiddetto “quinto“, ruolo che gli permetteva di sfruttare le sue doti di corsa e la sua capacità di coprire l’intera fascia sia in fase offensiva che difensiva. Questa è stata la sua collocazione più frequente.

Tuttavia, come raccolto da Juventusnews24 Savona, durante la sua militanza nella Next Gen, ha dimostrato duttilità giocando e ben figurando anche nel ruolo di “braccetto” destro nella linea difensiva a tre. E’ successo, ad esempio, nella seconda parte della scorsa stagione. Non era la sua posizione primaria, ma la sua capacità di adattarsi anche a quel ruolo più centrale nel terzetto difensivo è stata una delle qualità che ne hanno evidenziato la crescita e la completezza, contribuendo alla sua valutazione positiva da parte del club.

Quindi, la risposta è sì: sebbene il suo ruolo principale nella Next Gen fosse quello di esterno nel 3-5-2, Savona ha avuto esperienze giocando anche come difensore centrale di destra (braccetto) nella difesa a 3 durante il suo percorso nella seconda squadra bianconera.