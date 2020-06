Scaloni (ct Argentina): «Se Lautaro andasse a giocare con Messi sarebbe meglio per noi»

Leonel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato a TycSports del possibile trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona

MESSI – «Se gioca con Messi è meglio, non c’è dubbio. Ma dovrà lottare per ottenere il posto, come ha fatto all’Inter. Se cambia squadra non ha l’obbligo di essere titolare indiscutibile e la cosa non ci influenzerà. Ha un grande futuro ma ancora deve migliorare molto. Se dovesse davvero andare al Barcellona, l’allenatore (Quique Setién, ndr) avrebbe il mio stesso problema, ossia quello di dover scegliere chi mandare in campo tra tanti attaccanti tutti fortissimi».