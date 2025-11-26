Scamacca Atalanta, oggi il quinto turno della League Phase di Champions contro l’Eintracht Francoforte: l’attaccante italiano possibile arma in più di Palladino

Scamacca Atalanta, contro l’Eintracht Francoforte finalmente pronto per il suo debutto da titolare in Champions League: sarà lui la guida della Dea?

Oggi è una giornata decisiva per Gianluca Scamacca e per l’Atalanta, che si preparano a giocare una partita fondamentale contro l’Eintracht Francoforte in Champions League.

Dopo un avvio di stagione segnato da infortuni e difficoltà, il centravanti bergamasco sarà finalmente titolare, pronto a dare una svolta alla sua stagione europea. Un successo in Germania sarebbe cruciale per la qualificazione ai playoff e per il morale della squadra, che ha bisogno di un’impennata psicologica anche in vista del campionato.

La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come il cammino di Scamacca quest’anno sia stato un continuo rincorrersi di “se”, tra infortuni e periodi di inattività. Tuttavia, la sua mentalità e il lavoro incondizionato lo hanno portato fino a questo punto: «Quella fase l’ho affrontata restando mentalmente sempre carico, con l’obiettivo di essere qui oggi», ha dichiarato il giocatore. Sebbene il suo recupero fisico non sia ancora completo, Scamacca ha fatto enormi passi avanti e si sente pronto a mostrare il suo valore in una competizione così prestigiosa.

Il tecnico Palladino ha messo in evidenza l’impatto positivo che Scamacca ha avuto sulla squadra, soprattutto nel difficile momento della partita contro il Napoli. «La cosa che mi è piaciuta di più è che abbiamo giocato insieme, come una squadra unita», ha detto Scamacca, evidenziando come il gruppo abbia reagito positivamente nonostante le difficoltà. La sua presenza in campo, in particolare nel secondo tempo, ha dato il segno di un risveglio per la squadra.

Questa sera, il tecnico ha scelto di schierare Scamacca dal primo minuto, posizionandolo tra De Ketelaere e Lookman in un tridente offensivo. La sua abilità nel creare opportunità per i compagni e nel farsi trovare sempre al centro del gioco sarà cruciale per la Dea. Come evidenziato da Palladino, Scamacca ha portato “positività e idee chiare” alla squadra, fondamentali per ritrovare il giusto equilibrio in un momento delicato della stagione.

Con questa sfida, l’Atalanta ha una grande opportunità per consolidare le proprie ambizioni in Champions League e per affrontare con maggiore serenità il proseguimento della stagione. Se Scamacca riuscirà a esprimere il suo talento come fatto in allenamento, la Dea potrà sicuramente sperare in un risultato positivo.