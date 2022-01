ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Scamacca rischia di essere l’uomo-mercato dell’ultima settimana: per il suo bene (e quello dell’Italia) deve rimanere al Sassuolo

In questa pazza, ultima settimana di calciomercato, il nome più caldo del weekend potrebbe essere quello di Gianluca Scamacca. L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha gettato benzina sul fuoco ai margini dell’Assemblea di Lega.

«Scamacca e Frattesi via a gennaio? Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po’ di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti. Richieste anche in Italia? Sì ma poco. In Italia possibilità di fare investimenti non ce ne sono tante, per fortuna c’è anche il mercato estero».

Insomma, non proprio le “porte aperte” annunciate qualche giorno fa da Pradè per Vlahovic, ma di certo non una chiusura definitiva alla cessione immediata. E con il rumour su Lucca in neroverde a infittire ulteriormente il mistero.

Avendone viste già parecchie in questi giorni, meglio andarci cauti con le previsioni. Ma non con i consigli. Ed è probabilmente indiscutibile che restare ancora sei mesi in Emilia possa risultare il percorso di crescita più funzionale per il romano, che all’alba dei 23 anni sta trovando completa, o quasi, maturazione.

Anche perché, diciamocelo, Gianluca Scamacca è in questo momento il miglior centravanti italiano. Chiaro, Ciro Immobile resta il cannoniere principe e non deve essere accantonato, ma con la maglia della Nazionale non ha mai di fatto ripetuto gli exploit straordinari con la sua Lazio.

E d’altro canto lo stesso Roberto Mancini in conferenza stampa non ha escluso la possibilità che sia proprio il sassolese ad avere i galloni da titolare nei playoff Mondiali di marzo, sfide nelle quali l’imprevedibilità e la freschezza potrebbero fare la differenza. Dunque, caro Gianluca, non ascoltare le ammalianti sirene del calciomercato nei prossimi giorni e conquista la numero 9 azzurra.