Scambio Arthur-Pjanic, i tifosi catalani contro la società – FOTO

Alla notizia dell’affare ormai concluso che prevede lo scambio tra Arthur e Pjanic i tifosi catalani si sono schierati contro la società

Tutto fatto tra la Juventus e il Barcellona per lo scambio tra Pjanic e Arthur. Pare infatti che la trattativa sia ormai giunta al termine e allo stesso modo pare che i tifosi catalani non abbiano preso per niente la notizia in modo positivo.

Sotto l’ultimo post pubblicato dai blaugrana su Instagram infatti sono stati tantissimi i commenti negativi per questo scambio.