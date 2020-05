Scambio Ilicic-Cengiz Under: Roma e Atalanta alle grandi manovre

Atalanta e Roma alle grandi manovre sul prossimo mercato. Ipotesi scambio tra Ilicic e Cengiz Under

Josip Ilicic rimane un pallino della Roma. L’Atalanta ha bussato alle porte dei giallorossi per Cengiz Under e Petrachi sta pensando a una maxi-operazione con la Dea. Secondo il Corriere dello Sport, i due club potrebbero allestire un ‘pazzo’ scambio di mercato. Ilicic potrebbe raggiungere Trigoria, Cengiz Under potrebbe andare a Bergamo.

L’Atalanta ha chiesto l’esterno turco per 15 milioni di euro più un calciatore. L’asse Roma-Atalanta potrebbe quindi coinvolgere altri giocatori. Timothy Castagne, belga di 24 anni, esterno, che può giocare sia a destra che a sinistra. Dall’inizio del nuovo anno aveva perso il posto in squadra per un problema al ginocchio. Altro giocatore che potrebbe entrare nell’affare è Mattia Caldara. Il sogno della Roma è Ilicic.