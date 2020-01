Scambio Kurzawa De Sciglio, Tuchel: «Ho già dato il benestare»

Scambio Kurzawa-De Sciglio, parla il tecnico del Psg Tuchel: «Ho già dato il benestare, ma non c’è ancora nulla di deciso»

Le strade di Kurzawa e De Sciglio si potrebbero presto incrociare per dare vita allo scambio tra Psg e Juventus. In merito al possibile affare si è espresso il tecnico dei transalpini, Tuchel, in conferenza.

«Ho già dato il mio benestare a questo scambio, ma non c’è ancora nulla di deciso tra i club. Ci sono discorsi aperti e la situazione non è ancora chiara, ecco perché Kurzawa non sarà nel gruppo dei convocati per Lille», le parole dell’allenatore.